SanDisk: 256 GB Zusatzspeicher für iPhone, iPad und iPod touch

28. Feb 2017 16:15 Uhr - sw

Der auf Speicherlösungen spezialisierte Hersteller SanDisk hat den Lightning-Speicherstick iXpand in einer neuen Version mit 256 GB Kapazität vorgestellt. Sie ist zum Preis von 199,99 Euro bei Amazon (Partnerlink) erhältlich und erweitert die Speicherkapazität von iPhone, iPad und iPod touch durch Auslagerung von Videos, Bilder und Songs.

Für den Zugriff auf die auf iXpand gespeicherten Daten wird eine kostenfreie iOS-App (Partnerlink) benötigt, die ab iOS 8.2 lauffähig ist. Die App liegt auf Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen vor und bietet eine Verschlüsselungsfunktion.









"Schließen Sie das Laufwerk an Ihr iPhone oder iPad an, um die App zu starten. Anschließend können Sie die App so einrichten, dass Fotos und Videos aus Ihrem Ordner 'Eigene Aufnahmen' automatisch auf dem Laufwerk gesichert werden. Die App macht es außerdem leicht, direkt vom Laufwerk aus Videos anzusehen oder Musik zu hören", erläutert SanDisk.

iXpand ist außerdem mit einer USB-A-Schnittstelle (Geschwindigkeit: USB 3.0) ausgestattet, um Bilder, Videos oder Musik via Mac oder Windows auf den Speicherstick zu kopieren und anschließend darauf via iOS-Hardware zuzugreifen. Der flexible Lightning-Anschluss ist laut SanDisk mit den meisten Hüllen kompatibel. Die kleineren Varianten mit 16, 32, 64 und 128 GB werden weiterhin zu Preisen ab 39,89 Euro angeboten.