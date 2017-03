Die beliebtesten Programmiersprachen: Apples Swift schafft Sprung in die Top Ten

10. Mär 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Vor knapp drei Jahren stellte Apple mit Swift eine komplett neue Programmiersprache vor. Sie soll gegenüber der bisher in der Apple-Welt dominierenden Sprache Objective-C einfacher zu erlernen sein und sich durch hohe Sicherheit und sehr performanten Code auszeichnen. Während Apple die Weiterentwicklung von Swift mit Hochdruck vorantreibt, gewinnt die Programmiersprache unter Entwicklern immer mehr an Bedeutung.

Dies geht aus einem aktualisierten Ranking der weltweit beliebtesten Programmiersprachen hervor. Es wird von der niederländischen Firma Tiobe herausgegeben und basiert auf Daten, die durch Suchmaschinenabfragen gesammelt wurden. Demnach kletterte Swift gegenüber der Erhebung vom März 2016 um vier Plätze auf Rang zehn. Der Spitzenreiter bleibt Java, gefolgt von C, C++ und C#. Objective-C fiel vom 15. auf den 16. Platz.









Die beliebtesten Programmiersprachen: Swift rückt auf zehnten Platz vor.

Bild: Tiobe. Bild: Tiobe.





Anzumerken ist, dass der Tiobe-Index gelegentlich in der Kritik steht, weil die Datengrundlagen einzig auf der Trefferhäufigkeit in Suchmaschinen beruhen (Details dazu erläutert das Unternehmen auf dieser Web-Seite). Allerdings lassen die monatlich aktualisierten Ranglisten von Tiobe durchaus Rückschlüsse zu, in welche Richtung sich die Beliebtheit einer bestimmten Programmiersprache entwickelt.

Der Aufwärtstrend bei Swift lässt sich auch daran erkennen, dass immer mehr Programme für macOS und iOS mit der Apple-Programmiersprache geschrieben werden. Gleichzeitig arbeitet der Mac- und iPhone-Hersteller daran, die noch vorhandenen strukturellen Schwächen von Swift (unter anderem diverse fehlende Funktionen im Vergleich zu Objective-C) sukzessive zu beheben.

Swift erscheint voraussichtlich in diesem Monat in der Version 3.1 (als Teil von Xcode 8.3; mehr dazu hier), die wiederum im Herbst von Swift 4.0 abgelöst werden soll. Mit Swift Playgrounds bietet Apple seit einigen Monaten eine kostenlose iPad-App an, mit der die Grundlagen von Swift spielerisch erlent werden können.