Musikstreaming-Dienst Apple Music: Update für Android-App

05. Apr 2017 16:00 Uhr - sw

Der Musikstreaming-Dienst Apple Music lässt sich nicht nur mit Mac, iOS, tvOS und Windows nutzen, sondern steht auch auf der Android-Plattform zur Verfügung. Nun hat Apple der Android-App ein Update mit mehreren Neuerungen spendiert.

Die Version 2.0 der Software bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die an die iOS-App angelehnt ist und laut Apple einfacher und übersichtlicher zu bedienen sein soll. Im Bereich "Aktueller Titel" zeigt die Android-App nun Songtexte an, während es in der Kategorie "Für dich" Empfehlungen für Wiedergabelisten und Alben basierend auf der eigenen Lieblingsmusik gibt.









Ebenfalls neu ist die Kategorie "Entdecken", die Musik und Playlists für verschiedene Stimmungen und Aktivitäten anzeigt. In der Mediathek wurde der Schnellzugriff auf Lieder, die für die Offline-Nutzung heruntergeladen wurden, ergänzt. Außerdem wurde eine Sicherheitslücke geschlossen, durch die Angreifer unter Umständen an vertrauliche Userdaten gelangen konnten.

Die App läuft ab Android 4.3. Apple Music kostet 9,99 Euro pro Monat und lässt sich drei Monate lang gratis testen. Vergünstigte Jahresabos gibt es beispielsweise in Apple-Ladengeschäften oder bei PayPal. Der Dienst hat nach Angaben von Apple mehr als 20 Millionen zahlende Nutzer.