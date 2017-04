Mac-kompatible Videoschnittsoftware Media 100 jetzt kostenlos

10. Apr 2017 16:30 Uhr - sw

Der Softwarehersteller Boris FX bietet das nichtlineare Videoschnittprogramm Media 100 seit kurzem kostenlos zum Download an. Die Anwendung läuft ab OS X Mavericks und kann nach Registrierung heruntergeladen werden. Laut Boris FX darf der zugeschickte Lizenzcode zur Installation von Media 100 auf einer beliebigen Zahl an Macs genutzt werden.









Die Videoschnittsoftware Media 100 ist jetzt Freeware.

Bild: Boris FX. Bild: Boris FX.





Media 100 unterstützt Auflösungen von bis zu 4K, kann Filmmaterial in vielen Codecs (darunter Apple ProPress, DVCPro, AVC-Intra und Sony XDCAM) verarbeiten, lässt sich mit Hardware von AJA und Blackmagic verwenden und enthält das Plug-in RED von Boris FX (zur Erstellung von Titeln, Übergängen und Animationen). Häufig gestellte Fragen werden auf dieser Web-Seite beantwortet.

Die Veröffentlichung von Media 100 als Freeware erfolgt im Rahmen des Updates auf die Version 2.1.8, die die Kompatibilität mit macOS Sierra sicherstellt. Boris FX hat Media 100 im Jahr 2005 übernommen, in den letzten Jahre gab es allerdings nur kleinere Updates, die die Unterstützung für aktuelle Mac-Betriebssysteme sichergestellt haben. Derartige Kompatibilitätsupdates für Media 100 sollen auch in Zukunft erscheinen, "sofern dies möglich ist", so das Unternehmen.