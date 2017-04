Western Digital: USB-C-Festplatte mit Ladefunktion für MacBooks

11. Apr 2017 16:15 Uhr - sw

Der US-Hersteller Western Digital hat nach einem externen SSD-Laufwerk mit USB-C-Anschluss auch eine Festplatte mit dem neuen Schnittstellenstandard angekündigt. "G-Drive USB-C" wird mit einem Netzteil geliefert und unterstützt das Laden des Akkus von MacBook und MacBook Pro mit einer Leistung von bis zu 45 Watt.









USB-C-Festplatte mit Ladefunktion für MacBook (Pro).

Bild: Western Digital.





"G-Drive USB-C" kommt im Laufe dieses Quartal in Speicherkapazitäten von vier, acht und zehn TB zu Preisen von 199,95, 349,95 bzw. 449,95 US-Dollar in den Handel. Zum Einsatz kommen Festplatten, die mit 5400 Umdrehungen pro Minuten arbeiten, Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 195 MB pro Sekunde erreichen sollen und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht sind.

Western Digital gibt auf das Produkt drei Jahre Garantie. Neben einem USB-C-Anschlusskabel und einem Netzteil wird auch ein USB-C-auf-USB-A-Kabel mitgeliefert, um den Betrieb an älteren Macs zu ermöglichen. Die Euro-Preise stehen noch nicht fest.