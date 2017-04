Neue Zahlen: Weltweiter Mac-Marktanteil im ersten Quartal gestiegen

12. Apr 2017 12:15 Uhr - Redaktion

Gute Nachrichten für Apple aus dem Computermarkt: wie aus neuesten Zahlen von IDC und Gartner hervorgeht, ist der globale Mac-Absatz im vergangenen Quartal gestiegen, ebenso wie der Marktanteil. Laut IDC hat Apple in den ersten drei Monaten des Jahres weltweit insgesamt 4,2 Millionen Macs verkauft (plus 4,1 Prozent) und einen Marktanteil von sieben Prozent erzielt (Vorjahreszeitraum: 6,7 Prozent).









IDC: Mac-Marktanteil im ersten Quartal gestiegen.

Bild: IDC. Bild: IDC.





Gartner beziffert die Mac-Verkaufszahlen im ersten Quartal auf 4,21 Millionen Geräte (plus 4,5 Prozent) und den Mac-Marktanteil auf 6,8 Prozent (nach 6,3 Prozent im Vergleichsquartal des Vorjahres). Während der gesamte Computermarkt stagnierte, konnte das kalifornische Unternehmen seine Marktposition ausbauen. Die Zahlen von IDC und Gartner sind vorläufig und beziehen sich auf Desktop und Notebooks, Media-Tablets sind darin nicht enthalten.









Auch Gartner sieht den Mac im Aufwind.

Bild: Gartner. Bild: Gartner.





Der Zuwachs bei den Mac-Verkaufszahlen dürfte größtenteils auf die starke Nachfrage nach der neuen MacBook-Pro-Generation zurückgehen. Nach Angaben von Apple-Marketingchef Phil Schiller ist der MacBook-Pro-Absatz im ersten Quartal um 20 Prozent gestiegen. Der Mac-Markt insgesamt befindet sich auf Wachstumskurs: die Zahl der weltweiten Mac-User legte binnen drei Jahren um etwa 20 Millionen zu und dürfte demnächst die 100-Millionen-Marke knacken.

In den nächsten Monaten wird neue Mac-Hardware auf den Markt kommen. Apple hat in der vergangenen Woche erklärt, dass für den weiteren Jahresverlauf eine neue iMac-Generation geplant ist. Zudem wird mit Upgrades für Mac mini, MacBook und MacBook Pro gerechnet. Apple arbeitet auch an einem komplett neuentwickelten, modular aufgebauten und erweiterbaren Mac Pro, der jedoch in diesem Jahr nicht mehr fertig wird. Hintergründe im Artikel: "Einschätzung zu Apples Desktop-Ankündigungen: Spät die Kurve gekriegt".