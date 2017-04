Mac-Zeiterfassung Timing komplett überarbeitet

26. Apr 2017 17:15 Uhr - Redaktion

Der Münchner Entwickler Daniel Alm hat die Version 2.0 seiner Zeiterfassung Timing angekündigt. Sie befindet sich seit dieser Woche im öffentlichen Betatest und soll im Mai fertiggestellt werden. Bei Timing 2.0 handelt es sich um eine vollständige Neuentwicklung der Software, eine überarbeitete Benutzeroberfläche inklusive.

Das ab OS X El Capitan lauffähige Programm richtet sich an Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen, die minutengenaue Abrechnungen für Kundenaufträge erstellen müssen. Im Gegensatz zu anderen Anwendungen kommt Timing ohne Start-/Stopp-Timer aus und nutzt einen dokumentenbasierten Ansatz. "Timing protokolliert automatisch, welche Dokumente Sie bearbeiten, welche Apps Sie verwenden, und welche Webseiten Sie aufrufen. Anschließend können Sie diese via Drag-and-Drop in Projekte einordnen", erläutert der Autor.









Screenshot von Timing 2.0.

Bild: Daniel Alm. Bild: Daniel Alm.





Timing unterstützt zur Protokollierung viele weitverbreitete Programme, wartet mit umfangreichen Auswertungen auf und ermöglicht den Export als CSV- oder JSON-Datei. Timing 2.0 soll in drei unterschiedlich leistungsstarken Ausführungen zu Preisen ab 29 US-Dollar angeboten werden. In den Einzelplatzlizenzen sind kostenfreie Updates für einen Zeitraum von zwölf Monaten enthalten.

Eine Veröffentlichung von Timing 2.0 im Mac-App-Store ist offenbar nicht geplant, das Programm soll im Gegensatz zur Version 1.x ausschließlich über die Web-Site des Autors vertrieben werden.