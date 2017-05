Ticker: WISO steuer:Mac 2017" zum Sonderpreis; Nokia 3310 feiert Comeback; Update für Mediaplayer-Software IINA

10. Mai 2017 19:00 Uhr - Redaktion

"WISO steuer:Mac 2017" zum Sonderpreis - Amazon bietet die Einkommensteuersoftware derzeit für nur 21 Euro an (Partnerlink). Mit dem ab OS X 10.8 lauffähigen Programm können Arbeitnehmer, Freiberufler und Gewerbetreibende ihre Einkommensteuererklärung für das Jahr 2016 erstellen und per Elster an das Finanzamt übermitteln. Direkt beim Hersteller kostet die Anwendung 39,95 Euro. +++ Nokia 3310 feiert Comeback - die Neuauflage des Handys kommt am 26. Mai zum Preis von 59,90 Euro in den Handel. Es bietet ein 2,4-Zoll-Display, Zifferntasten, einen microSD-Slot, einen Kopfhöreranschluss und eine Gesprächsdauer von 22 Stunden. Das originale 3310 wurde im Jahr 2000 vorgestellt und erfreute sich weltweit großer Beliebtheit. +++ Update für Mediaplayer-Software IINA - die Version 0.0.9 behebt einige Absturzursachen sowie weitere Fehler.