Jump'n'Run-Spiel Eggggg ist Gratis-App der Woche: Update löst Startproblem

22. Mai 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Bereits am Freitag hat Apple das etwas bizarre Jump'n'Run-Spiel Eggggg zur Gratis-App der Woche gekürt. Allerdings ließ es sich aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers auf iOS-Hardware, bei der Deutsch als Systemsprache gewählt ist, nicht starten. Dieses Problem hat der Entwickler am Wochenende behoben. Nun können auch User aus dem deutschsprachigen Raum den Download wagen.









"Eine extreme Eier-Allergie ist nicht witzig – außer wenn der davon ausgelöste Würfelhusten dich durch eine Welt voller mörderischer Hühner und Unmengen von Erbrochenem katapultiert. Die Steuerung dieses bizarren Plattformers ist super präzise, aber manchmal fanden wir unseren kübelnden Helden so lustig, dass wir vor Lachen im Spiel gestorben sind. Ein schräges Abenteuer der Egggggstraklasse", lobt Apple das Spiel.

Eggggg steht bis einschließlich Donnerstag kostenlos zum Download im iOS-App-Store (Partnerlink) bereit und läuft ab iOS 9.1. Regulär kostet das Spiel, das auf Deutsch, Englisch, Französisch und weiteren Sprachen vorliegt, 3,29 Euro. Seit dem Bug-Fix-Update am Wochenende erhält im Eggggg im Durchschnitt sehr gute Bewertungen. Einen Einblick in das Spiel gibt das in diesem Artikel eingebettete Video.