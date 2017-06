Ticker: Rabatt auf Bluetooth-KopfhÃ¶rer; EU finanziert Ã¶ffentliche WLAN-Hotspots; VergÃ¼nstigte iTunes-Karten bei Lidl Ã–sterreich

02. Jun 2017 18:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf Bluetooth-Kopfhörer - das Produkt von Anker bietet eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden, Mikrofon und Spritzwasserschutz und ist bei Amazon kurzzeitig für 16,99 statt 29,99 Euro erhältlich (Partnerlink). Die In-Ear-Hörer sind Mac- und iOS-kompatibel, werden mit unterschiedlich großen Ohrstücken geliefert und via USB geladen. +++ EU finanziert öffentliche WLAN-Hotspots - öffentliche Stellen können mit geringem bürokratischem Aufwand eine Kostenübernahme beantragen. Bis zu 8000 neue Hotspots sollen so in der EU entstehen. +++ Vergünstigte iTunes-Karten bei Lidl Österreich - bis zum 07. Juni gibt es zehn Prozent Rabatt auf die 25-Euro- und 15 Prozent Rabatt auf die 50-Euro-Karte.