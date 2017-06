Apple verschenkt musikalischen Plattformer Beat Stomper für iOS

16. Jun 2017 13:00 Uhr - sw

Apple hat Beat Stomper (iOS-App-Store-Partnerlink) als neue Gratis-App der Woche ausgewählt. Es handelt sich dabei um einen minimalistischen Endlos-Plattformer mit musikalischen Elementen, der von den Nutzern überwiegend positiv bewertet wird.









"In diesem stylishen und energiegeladenen Endlos-Plattformer ist es deine Aufgabe, per Fingertippen kleine Quadratgesichter von einer sich bewegenden Plattform zur anderen zu navigieren, um sie letztendlich in den Musikhimmel zu katapultieren. Dabei verschmelzen der elektrisierende Soundtrack und die neonfarbenen Visuals so genial zu einem mitreißenden Feuerwerk für Augen und Ohren, dass du diesen Gaming-Hit nicht so schnell au sder Hand legen wirst", lobt Apple das Spiel.

Beat Stomper ist für iPhone, iPad und iPod touch optimiert und setzt mindestens das iOS 6.0 voraus. Der kostenlose Download der App, die normalerweise 2,29 Euro kostet, ist bis zum kommenden Donnerstag möglich. Wie das Spiel funktioniert, zeigt das im Artikel eingebettete Video.