Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Drama "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" im Angebot

Apple setzt die im Frühjahr gestartete Sonderaktion Movie-Mittwoch fort. Heute wird das zweistündige Drama "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" (Partnerlink) vergünstigt zum Ausleihen für 1,99 Euro angeboten. Der Film erzählt die Geschichte dreier brillanter afroamerikanischer Mathematikerinnen, die Anfang der 60er Jahre bei der NASA an vorderster Front an wichtigen Projekten arbeiteten und zugleich gegen Vorbehalte und Vorurteile kämpfen mussten.









Die Handlung: "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen ist die bisher noch nicht erzählte, unglaubliche Geschichte von Katherine Johnson, Dorothy Vaughn und Mary Jackson. Eine leidenschaftliche Hommage an drei herausragende afroamerikanische Frauen, die zu Beginn der sechziger Jahre bei der NASA arbeiten und an vorderster Front an einem der wichtigsten Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte beteiligt sind.









Die brillanten Mathematikerinnen sind Teil jenes Teams, das dem ersten US- Astronauten John Glenn die Erdumrundung ermöglicht. Eine atemberaubende Leistung, die der amerikanischen Nation neues Selbstbewusstsein gibt, den Wettlauf ins All neu definiert und die Welt aufrüttelt. Dabei kämpft das visionäre Trio um die Überwindung der Geschlechter- und Rassengrenzen und ist eine Inspiration für kommende Generationen, an ihren großen Träumen festzuhalten."

Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.