Stille Updates: Apple aktualisiert Schadsoftware-Definitionen

Nach aktualisierten Gatekeeper-Konfigurationsdaten liefert Apple zwei weitere stille Updates für das Mac-Betriebssystem aus. Die Definitionen für die Schadsoftware-Erkennung XProtect wurden aktualisiert und umfassen nun erneut den Trojaner "OSX.Leverage.A", der offenbar wieder in dubiosen Ecken des Webs sein Unwesen treibt. Auch das Malware Removal Tool hat von Apple ein Update erhalten.









Die stillen Updates werden nicht nur an macOS High Sierra und macOS Sierra, sondern auch an ältere Betriebssystemversionen automatisch verteilt. XProtect liegt jetzt in der Version 2093 vor, die Versionsnummer lässt sich über den Terminal-Befehl

defaults read /System/Library/CoreServices/XProtect.bundle/Contents/Resources/XProtect.meta.plist Version

anzeigen. Wann stille Updates eingespielt wurden, kann über die Systeminformationen herausgefunden werden: Alt-Klick auf den gleichnamigen Befehl im Apple-Menü, anschließend zur Kategorie Software => Installationen navigieren und die Einträge chronologisch sortieren lassen.