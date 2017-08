Apple: 1,2 Milliarden iPhones verkauft, ehemaliger Google-Topmanager lobt Kamera

02. Aug 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Zehn Jahre iPhone, 1,2 Milliarden Geräte weltweit verkauft – diese Zahl nannte Apple heute auf einer Bilanzpressekonferenz. Im Jahr 2007 haben die Kalifornier den Smartphone-Markt mit dem ersten iPhone begründet, die Absatzmarke von einer Milliarde Stück wurde vor einem Jahr geknackt. Das nächste iPhone könnte einen massiven Upgradezyklus auslösen.

Für das iPhone 8 wird ein komplett neues, randloses Design mit vielen Verbesserungen, darunter ein OLED-Display, drahtloses Laden via Induktion, ein leistungsstärkerer Akku, Entsperren per Gesichtserkennung und eine Schnellladefunktion für die Lightning-Schnittstelle, erwartet. Viele Branchenkenner gehen davon aus, dass Apple mit dem Produkt die Nachfrage signifikant ankurbeln und vor allem Besitzer älterer Modelle zum Umstieg bewegen kann. Daneben soll es mit iPhone 7s und iPhone 7s Plus zwei weiterentwickelte Modelle basierend auf dem aktuellen Design geben.









iPhones: Die nächste Generation wird mit Spannung erwartet.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Unterdessen hat ein ehemaliger Google-Topmanager das iPhone in höchsten Tönen gelobt. Die iPhone-Kamera sei der Android-basierten Konkurrenz um Jahre voraus, schrieb der frühere Senior Vice President von Google, Vic Gundotra, auf Facebook. Der Grund seien die vielen Hersteller, die ihr eigenes Süppchen bei der Hardwareentwicklung kochten und auf Google angewiesen seien, neue Kamerafunktionen in Android zu integrieren. Apple dagegen liefere Hard- und Software aus einer Hand. Wer mit einem Smartphone gute Fotos aufnehmen wolle, komme um ein iPhone nicht herum, so Gundotra.

Apple konnte den iPhone-Absatz im vergangenen Quartal trotz intensiver Spekulationen um die nächste Generation leicht um zwei Prozent auf 41 Millionen Geräte steigern und damit die Analystenerwartungen übertreffen.