"My Workspace": Neue Menüleisten-App von Microsoft ergänzt Office 2016

11. Sep 2017 15:30 Uhr - Redaktion

Microsoft hat mit "My Workspace" ein neues Tool für den Mac veröffentlicht. Es dient als Ergänzung für die Bürosoftware Office 2016 und integriert sich in die Menüleiste. "My Workspace" zeigt unter anderem eine Zeitleiste sowie anstehende Termine des heutigen Tages an und ermöglicht das Akzeptieren oder Ablehnen von Einladungen.









Zum weiteren Funktionsumfang gehören der Schnellzugriff auf zuletzt genutzte, angepinnte oder zu OneDrive hochgeladenen Dateien, das Teilen von OneDrive-Dateien und ein Programmstarter für Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote. Auch Skype-Anbindung ist vorhanden, per Klick kann man zu einer laufenden Konferenz verbunden werden.

"My Workspace" ist kostenlos, läuft ab OS X Yosemite und erfordert ein Office-365-Abonnement. Mit der Kaufversion von Office 2016 lässt sich das Tool nicht nutzen.