Apple TV bekommt 4K- und HDR-Unterstützung (Update)

13. Sep 2017 0:01 Uhr - Redaktion

Apple hat die fünfte Generation seiner Set-top-Box vorgestellt. Sie erlaubt nun die Wiedergabe von hochauflösenden 4K-Inhalten, gleichzeitig sorgt die HDR-Unterstützung (Dolby Vision und HDR10) für eine verbesserte, kontrastreichere Farbdarstellung. Im iTunes-Store gekaufte HD-Filme werden kostenfrei auf die 4K-HDR-Versionen umgestellt, sobald diese verfügbar sind.

Das neue Apple TV skaliert HD-Inhalte automatisch für die 4K-Wiedergabe hoch, sofern ein 4K-Fernseher angeschlossen ist. Die Set-top-Box erkennt, ob ein TV-Gerät entweder Dolby Vision oder HDR10 unterstützt und stellt sich entsprechend darauf ein. Die fünfte Apple-TV-Generation kann natürlich auch mit herkömmlichen HD-Fernsehern genutzt werden.









Apple TV: Neues Modell unterstützt 4K-Auflösung und HDR.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Apple TV 4K wird vom Prozessor A10X Fusion angetrieben. Dieser bietet gegenüber dem A8 des Vorgängermodells laut Apple eine um bis zu doppelt so hohe Rechenleistung und eine um bis zu viermal so schnelle Grafikdarstellung, wovon besonders Spiele profitieren. Die TV-App, die inzwischen über 60 Dienste unterstützt, wird ab dem Jahresende auch in Deutschland verfügbar sein. Die App informiert über verfügbare Filme und Sendungen aus verschiedenen Quellen an einem zentralen Ort und dient als Programmguide.

Die fünfte Apple-TV-Generation kommt am 22. September mit 32 und 64 GB Speicherkapazität zu Preisen von 199 bzw. 219 Euro auf den Markt. Vorbestellungen sind ab dem 15. September möglich. Das Vorgängermodell bleibt mit 32 GB zum vergünstigten Preis von 159 Euro (statt 179 Euro) im Angebot.

Nachtrag: Es gibt weitere Verbesserungen bei Apple TV 4K. Der Ethernet-Port unterstützt nun Gigabit-Geschwindigkeit, statt Bluetooth 4.0 gibt es Bluetooth 5.0 und der WLAN-Chip ist jetzt für den Dual-Band-Betrieb (2,4 und fünf GHz) ausgelegt. Der HDMI-Ausgang basiert auf der Spezifikation 2.0a. Neu im iTunes-Store veröffentlichte Spielfilme sollen in 4K-Auflösung nicht mehr kosten als jetzt in HD-Qualität.