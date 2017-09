21. Sep 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Nicht nur das iOS 11, sondern auch das watchOS 4 ist von Kinderkrankheiten betroffen. Wie Apple mitteilte, bestehen bei der LTE-Ausführung der "Apple Watch Series 3" Verbindungsprobleme.

Demnach versucht sich die Computeruhr in einigen Fällen statt in das Mobilfunknetz in ein unbekanntes WLAN einzubuchen, wodurch die Internetnutzung via UMTS und LTE unterbunden wird. Nach Herstellerangaben handelt es sich dabei um einen Fehler im Betriebssystem watchOS 4, das auf der "Apple Watch Series 3" vorinstalliert ist.









Apple arbeitet bereits an einer Fehlerkorrektur für ein künftiges Update, vermutlich die Version 4.0.1. Einen Erscheinungstermin für das Update nannte das Unternehmen allerdings nicht. Eine Veröffentlichung im Laufe des Oktobers gilt als wahrscheinlich.

Die "Apple Watch Series 3" kommt am morgigen Freitag auf den Markt, wobei es die LTE-Ausführung vorerst nur in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und die Schweiz, geben wird. Der Verkaufsstart in weiteren Staaten ist für das kommende Jahr vorgesehen.