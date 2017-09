Verkaufsstart für iPhone 8: Verhaltene Nachfrage, gute Verfügbarkeit

22. Sep 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Im Schatten des iPhone X hat es das seit heute erhältliche iPhone 8 (Plus) schwer. Die Neuerungen fallen im Vergleich zum iPhone 7 (Plus) kaum ins Gewicht: True-Tone-Technik fürs Display, Schnellladefunktion (benötigt ein stärkeres Netzteil, das nicht zum Lieferumfang gehört), drahtloses Laden (Ladepad muss separat gekauft werden), eine leicht verbesserte Rückseitenkamera und ein etwas schnellerer Prozessor dürften für die meisten Nutzer von iPhone 6s oder 7 kaum Anreize für einen Umstieg geben. Zudem hat der Hersteller abermals die Preise erhöht.

Dies spiegelt sich in der Nachfragesituation wider. Zum heutigen Verkaufsstart gab es mit vereinzelten Ausnahmen keine Warteschlangen vor Apple-Läden. Im Online-Shop des Herstellers sind alle Varianten von iPhone 8 und iPhone 8 Plus innerhalb kurzer Zeit lieferbar. Hinzu kommt, dass die neuen Geräte etwas schwerer und dicker sind als die Vorgänger und sich viele User nach wie vor an der herausstehenden Kamera stören.









Ob es Apple vor diesem Hintergrund schafft, im laufenden Quartal ein iPhone-Absatzplus zu erzielen, ist äußerst fraglich (Vorjahreszeitraum: 45,5 Millionen verkaufte Geräte). Die Apple-Aktie hat sich zuletzt von den Höchstständen von über 160 US-Dollar deutlich entfernt. Der Hoffnungsträger bei Apple ist ganz klar das iPhone X, hinter dem jedoch noch zwei Fragezeichen stehen. Erstens die Verfügbarkeit: Die Auslieferung soll erst Anfang November starten und die Hinweise aus der Zuliefererindustrie deuten auf geringe Stückzahlen zu Beginn hin. Zweitens der Preis: Sind die Kunden wirklich bereit, bis zu 1319 Euro für ein Smartphone auszugeben? Die Zeit wird es zeigen.

Unterdessen haben erste User die Kratzempfindlichkeit und Stabilität des iPhone 8 geprüft. Demnach erzielt das Display einen Wert von 6/10 hinsichtlich der Kratzempfindlichkeit und liegt damit auf dem Niveau des iPhone 7 (zum Vergleich: Die Apple Watch kommt auf 9/10). Statt einer Metal- gibt es beim iPhone 8 eine Glas-Rückseite. Diese ist offenbar äußerst stabil. Im Test (siehe eingebettetes Video) ließ sich das Gerät durch Biegen nicht beschädigen.