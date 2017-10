Adobe stellt Kaufversion von Photoshop Lightroom ein

18. Okt 2017 16:15 Uhr - Redaktion

Die Fotobearbeitungssoftware Photoshop Lightroom kann künftig nur noch gemietet und nicht mehr gekauft werden. Das gab Adobe heute bekannt. Demnach wird Photoshop Lightroom 6.x nur noch bis Ende des Jahres Updates erhalten, ein Photoshop Lightroom 7 zum Kaufen wird es nicht geben.

Der Hersteller vertreibt die Mietversion des Programms ab sofort unter dem Namen Lightroom Classic CC (läuft ab OS X El Capitan). Dieser hat Adobe nach eigenen Angaben umfangreiche Leistungsoptimierungen spendiert. Lightroom CC versteht sich hingegen als reiner cloudbasierter Dienst mit vereinfachter Benutzeroberfläche und Apps, die auf jeder Plattform identisch funktionieren sollen.









Photoshop Lightroom: Nur noch als Abo.

Bild: Adobe. Bild: Adobe.





Die Nutzung von Lightroom (Classic) CC schlägt pro Jahr mit knapp 284 Euro (ein TB Online-Speicherplatz) bzw. knapp 142 Euro (20 GB Online-Speicherplatz) zu Buche. Photoshop CC ist ebenfalls enthalten. Die Zahlung kann monatlich oder für ein Jahr im Voraus erfolgen.

Die Originalmitteilung von Adobe: "Lightroom 6 is the last standalone version of Lightroom that can be purchased outside of a Creative Cloud membership. There will not be a Lightroom 7 perpetual offering. Lightroom 6 will remain for sale for an undetermined amount of time, but will no longer be updated with camera support or bug fixes after the end of 2017. Lightroom 6.13 with support for the Nikon D850 will be released on October 26, 2017."