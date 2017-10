Präsentationssoftware FotoMagico an macOS High Sierra angepasst

20. Okt 2017 12:30 Uhr - Redaktion

Der in Puchheim ansässige Entwickler Boinx Software hat dem Präsentationsprogramm FotoMagico ein Update spendiert. Mit der Anwendung lassen sich am Mac schnell und einfach Slideshows mit Fotos und Videos sowie musikalischer Untermalung erstellen.









Die neue Version 5.5 von FotoMagico führt Unterstützung für das aktuelle Betriebssysteme macOS High Sierra und den effizienten Video-Codec HEVC ein. Darüber hinaus wurden verschiedene Fehlerkorrekturen und Stabilitätsoptimierungen vorgenommen. FotoMagico 5.5 läuft ab OS X Yosemite und wird in zwei unterschiedlich leistungsstarken Ausführungen zu Preisen ab 49,99 Euro angeboten. Das Update von der Version 5.x ist kostenfrei. Eine Demoversion ist verfügbar. FotoMagico ist auch im Mac-App-Store (Partnerlink) erhältlich.

In FotoMagico lassen sich mittels der Funktion "Snippets" selbst komplexe Slideshows schnell und einfach durch Auswahl von vorgefertigten Stories und Einfügen eigener Fotos und Videos erstellen. "Music Snippets" ermöglicht den raschen Zugriff auf frei nutzbare Musik für Präsentationen mitsamt der erforderlichen Urheberrechtsnennung. Ebenfalls an Bord sind ein Animationsassistent, Werkzeuge für die Textbearbeitung und Anbindung an die Fotos-App. Die Pro-Ausführung bietet zusätzliche Features wie Hüllkurven, Überblendungen für Audio, einen Audiomarker-Assistenten, eine Zeitleiste, Kapitel und einen Teleprompter.