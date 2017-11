AVM: Updates für Fritz!Box 7490, 7560 und 7590

Der Berliner Netzwerkspezialist AVM hat heute Updates für drei Fritz!Box-Modelle veröffentlicht. Das Fritz!OS 6.92 verbessert bei der Fritz!Box 7490 das Zusammenspiel mit bestimmten DSL-Anschlüssen und behebt bei der Fritz!Box 7560 und der Fritz!Box 7590 Probleme beim Streaming mit aktiviertem IPv6.

Fritz!Box 7590: Aktuelles Router-Flaggschiff von AVM.

Foto: AVM.

Beim Betrieb an Breitbandanschlüssen sind AVM-Router bekanntlich nicht von den kürzlich entdeckten Sicherheitslücken in der WLAN-Verschlüsselungstechnik WPA2 betroffen. Anders beim Betrieb einer Fritz!Box als Repeater, hier besteht die Möglichkeit einer Sicherheitsgefährdung. Das Fritz!OS 6.92 behebt diese Problematik. Die Updates können über die per Web-Browser zugängliche Fritz!OS-Benutzeroberfläche (System => Update => Neues Fritz!OS suchen) heruntergeladen werden.