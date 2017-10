Ticker: Fantastical an macOS High Sierra angepasst; Rabatt auf Action-Rollenspiel Trine; Neuer iPhone-Werbespot

02. Okt 2017 19:30 Uhr - Redaktion

Fantastical an macOS High Sierra angepasst - die Version 2.4.2 der Kalendersoftware führt Unterstützung für das neue Betriebssystem ein und bietet diverse Bug-Fixes und Optimierungen (Mac-App-Store-Partnerlink). +++ Rabatt auf Action-Rollenspiel Trine - es ist im Mac-App-Store kurzzeitig für 2,29 statt 10,99 Euro zu haben, den zweiten Teil gibt es für 3,49 statt 16,99 Euro (Partnerlinks). +++ Neuer iPhone-Werbespot - der kurze Clip names "Portraits of Her" zeigt die Portraitlichtfunktion (Studiobeleuchtungseffekte) von iPhone 8 Plus.